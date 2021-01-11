「和你飛」示威警員遇襲拔槍示警　兩人認暴動罪兩人否認非法集結 (18:52)

4名被告依次為區議員助理邱文勁（31歲）、技術員葉文亮（24歲）、廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲）。邱文勁及葉文亮承認2019年8月13日在機場一號客運大樓第8層離境大堂2號區內參與暴動。兩人另被控一項襲擊致造成身體傷害罪，即襲擊拔槍警員黃耀華，則獲在法庭留檔不予起訴。高穎康及麥幸雄否認在同日同地參與非法集結。

邱文勁及葉文亮承認的案情指出，案發當晚約11時，警方調派警員乘警察運輸巴士及便裝警車前往暢航道，以協助救護人員將一名市民送院，惟當警方到達時，約20名示威者走近警車，並用大量行李手推車堵路，亦有人對警車拳打腳踢，其間葉文亮不斷用手電筒照向警車。

隨後，警員黃耀華從警車步出，遭一名男子用激光筆照射眼睛。他緊接看到一人轉身，誤以為該人是照射他眼睛的男子，上前追截後才發現該人為一名女子。此時，他遭約10名示威者包圍襲擊，有人搶走他的警棍並用以打他的頭盔，而邱文勁嘗試搶走他手中的圓盾，又將一輛手推車推向他；葉文亮則用手電筒打他的背部一下，並推他一下。他在擔心自己安全下，拔槍示警，示威者隨即離開。

黃耀華事後右陰囊位置有觸痛、頭部有觸痛及發紅，以及左前臂、左膝及右背有擦傷，獲發一個月病假。警方後來透過閉路電視發現邱文勁及葉文亮。

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