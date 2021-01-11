公屋鉛水事件三判商涉作假證供欺詐受審 (17:45)

兩名被告分別為莫海光（61歲）及蕭健煌（57歲），兩人在事件中同為三判公司負責人，其中莫海光是永興水喉渠務工程公司（永興）負責人，蕭健煌是恆利工程公司（恆利）負責人，兩間公司的承建商為有利建築有限公司（有利）。

兩名被告共被控兩項宣誓下作假證供罪，即在食水含鉛超標調查委員會中，分別故意作虛假的關鍵陳述。莫海光另被控兩項欺詐罪，蕭健煌則被控一項欺詐罪，控罪分別指出兩人於2008年8月至2012年7月，就部分屋邨水喉工程欺詐有利建築有限公司。

控方開案陳辭指出，兩名被告在調查委員會聆訊宣誓成證人後，稱不知道用於焊接水喉管所用的焊料，有無鉛及含鉛的區別、用於焊接有關屋邨的水管的焊料，不知道只能採用無鉛焊料，以及不知道房委會就有關使用焊料的規定並需取得批准。蕭健煌另指他從來沒有見過無鉛的焊料。

但案情指出，兩人知道房委會批准使用無鉛焊料，但兩人曾親自提供無鉛錫綫及焊膏予分判商，並曾提供無鉛焊料資料及樣板予以審批。兩人亦訂購含鉛錫曲的焊接物料，送往項目地盤使用。案件明（12日）續。

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