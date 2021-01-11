法律年｜張舉能：遙距聆訊草案擬今年第二季交立法會審議 (17:00)

張舉能說，司法機構正推行一項規模龐大的計劃，為將法律程序及支援系統進行數碼化。《法院程序（電子科技）條例草案》於去年7月17日通過成為法例，屬於附屬法例性質的法院程序規則有望於今年首季提交立法會審議；未來數年，法庭及法院登記處的事務、案件的準備和處理過程，以及與法院的溝通互動，將會電子化。

與免遣返聲請案件有關的司法覆核許可申請對司法機構造成巨大壓力，加上去年爆發新型冠狀病毒疫情無可避免地影響法庭運作，而2019年社會事件衍生了大量刑事案件，使這方面的情況更為嚴峻。司法機構會繼續以決心和毅力應對此等工作的同時，亦會着意為不同類別的案件編訂優次，從而更有策略和更有效率地處理積壓的案件及理順工作流程中的障礙，一些影響廣泛又或廣受公眾關注的刑事上訴或刑期覆核案件，會從速進行聆訊，令上訴法庭得以適時按情況釐清法律或訂下具權威性的量刑指引。

另外，他承認近年招聘高院原訟法庭法官方面偶爾會遇到困難，但仍會繼續探討如何吸引具備合適才能和品格的律師加入法官的行列：同時司法機構會致力加強並擴展司法學院的工作，為法官提供持續的司法培訓，並繼續與其他普通法適用地區及内地的司法機關及法官共促發展交流。

法律年 相關報道：

終審法院首席法官張舉能致辭全文

張舉能︰法官處理政治案件須克制 免予公眾偏頗之疑

戴啟思：無理抨擊法官偏頗不誠實是毒藥 損害對司法機構信心

鄭若驊：基本法明文保障司法獨立 「立國安法破壞一國兩制」屬誤解

張舉能 相關報道：

練錦鴻令戴黃口罩者離庭 張舉能：不評論 自由社會市民戴什麼顏色口罩沒問題

張舉能宣誓就任終審法院首席法官 稱「繼續大公無私維護法治和司法獨立」