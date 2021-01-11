小學教師林麗棠校內墮斃　前校長自稱盡責履職遭「人多蝦人少」 (17:15)

羅婉儀重申，因死者漏發通告而要求她辭職一事，是情急之下失言，沒有指摘及要死者一力承擔責任的意圖。

對於有教師作供時批評她言行不尊重，羅婉儀稱自己說話大聲、直接，重申沒有欺凌、辱罵同事，所謂責罵只是工作上的批評及指導。她說明白沒有下屬喜歡上司批評，對感受不被尊重的同事致歉。

羅婉儀質疑作供教師的指控與事實不符，稱學校教職員達60人，出庭作供的教師只屬少數，而且當中不少是林麗棠的好友。她形容自己在庭上寡不敵眾，「唔係每樣嘢都係由上壓下來，可以係由下壓上來，人多蝦人少」，強調愈嚴重的指控，證據愈要充足，法庭不能罔顧其申辯。

她強調，任內已正確履行校長職責，並無嚴重不當行為。教師對她的評分低，她認為與工作量、晉升等因素有關，不能就此認為她有問題。她又認為，自殺原因複雜，不是單一原因造成，對林麗棠輕生感難過，仍未能釋懷，望家屬和教職員能早日走出陰霾。

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