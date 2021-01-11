法律年｜張舉能︰法官處理政治案件須克制　免予公眾偏頗之疑【短片】 (16:31)

今日（11日）就職的終審法院首席法官張舉能在2021年法律年度開啟典禮演辭表示，司法機構必須繼續保持獨立和公正無偏，法官不應受外界的不當影響，而司法公正亦要求法官不受個人的偏見或成見影響；法官須自我克制，處理備受注目或帶政治色彩的案件時，不論在庭上發言、撰寫判案書，或在對待訴訟各方、其律師或證人時，務必格外審慎，確保予人公正無私的觀感；倘若法官在上述方面有任何偏差，也可能予人有立場偏頗之疑，不利於維持公眾對司法體系的信心。20:12報道：練錦鴻令戴黃口罩者離庭 張舉能：不評論 自由社會市民戴什麼顏色口罩沒問題
張舉能指出，法院審理帶有政治色彩的案件在所難免的，審理這些案件的法官，往往受到傳媒及社交媒體的密切審視，評論與批評、甚或偏激苛刻的言論，都無可避免。社會上人皆享有言論自由，但不可試圖對法官施加不當壓力，影響他們履行司法職責。他必須強調，任何威脅使用暴力或網上惡意「起底」，試圖向法官施加不當壓力的行為，既應受到嚴厲譴責，同時亦是徒然。
張舉能稱，不同的人從不同角度看待法庭判決的對錯，從而得出不同的結論，可以理解，對部分人來說，重視的只是判決結果，不論法官判案的理由為何，但是單單基於個人政見或立場而不認同判決，並不是質疑法官或司法機構的獨立性或公正無私的好理由，而針對法官的無理指控，只會危害公眾對司法機構的信心。
張舉能說，法官獨立斷案，判決案件時不受其他法官（包括比其資深的法官）的操控或干預；質疑判決的恰當做法，是提出上訴或覆核，誠然上訴及覆核處理需時，因而需要耐性，但必須對普通法制度有信心，讓上訴程序得以完成，上訴法院具有既正面且權威的角色，不容取代。
他續稱，在本港法律制度中，最珍貴的是《基本法》第3章所保障的基本權利和《香港人權法案》所列明的基本權利，如言論自由、集會自由、刑事法律程序中有關程序和其他方面的保障，以及其他享有的個人自由。社會大眾期望法院和法官寬鬆地詮釋這些權利，並當這些權利受到威脅或妨擾時，小心翼翼地加以維護。法院是維護這些權利的地方，法院定必繼續維護和落實這些基本權利。
張舉能特別指出，《基本法》是香港市民享有的基本權利的最終保證，也是法院具有司法管轄權執行這些基本權利的最終保證，他有必要再三強調《基本法》的重要性；基本權利固然應予寬鬆的詮釋，但大部分的基本權利亦非絕對的權利，在顧及他人或大眾利益的情況下，可以對基本權利施加限制；基本權利是每一個香港市民都平等享有的，而不同權利間互相角力是常有的事，法庭的工作是衡量這些對立的權利，作出最能落實這些權利的決定。
相關報道：法官練錦鴻令戴黃口罩律師及旁聽者離庭 要求更換其他顏色否則不得旁聽