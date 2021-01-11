法律年｜戴啟思：無理抨擊法官偏頗不誠實是毒藥　損害對司法機構信心 (16:52)

戴啟思表示，若香港特區要顯示自己為人民可遵隨其內心、宣稱維護法治的地方，司法獨立及律師獨立是不可或缺。大律師公會要求成員致力維護司法獨立，媒體批評法官決定驅使公會發聲，這並非對法官和判決的嚴厲批評，所指的是「一些只是因法官碰巧以一種方式，而不是另一種方式來決定案件，或因該結果不符合某政治或道德議程」，而指摘法官偏頗或不誠實的無理抨擊。

他補充，若抨擊案件是希望影響法官決定，有時構成藐視法庭，儘管公會可能反對該些抨擊，但不能將對司法獨立作無理攻擊的作者和出版商繩之於法，故確保該些作者和出版商負法律責任是律政司長的工作。

若沒有司法獨立「香港將一無所有，人民亦將離去」

戴啟思稱，過去一年公會發表十多個聲明，回應對法院或法官的抨擊，他希望人們明智以對，明白對司法機構作不知廉恥的攻擊無濟於事，侵蝕社會對法律的尊重。他又稱，司法獨立是一件瑰寶，如果沒有，香港將一無所有，人民亦將離去。

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