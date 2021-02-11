斑蝶10月來港過冬　深水灣錄1566隻數量2009年來新高 (15:13)

另外，綠色力量發現兩個全新的斑蝶越冬地點，分別位於大欖郊野公園及港島南，兩個地點過去均未有任何越冬斑蝶紀錄。大欖郊野公園錄得越冬斑蝶838隻，港島南則錄得553隻。

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，香港已知的斑蝶越冬地點有10多個，偶然亦會發現新的越冬地點，調查涵蓋的4個地點（深水灣、分流、水口及小冷水）則屬較早期發現，並持續多年均錄得越冬群落。該4個地點近年錄得的斑蝶數目均呈波動，以今年錄得最多越冬斑蝶的深水灣為例，2014年及2015年的冬季錄得不足20隻，2017年冬季錄得逾千隻，最新錄得的1566隻則是自2009年有紀錄以來最多。

單家驊指出，本港的斑蝶越冬地點多數位於小型河谷，斑蝶亦喜歡在滿佈小樹和藤蔓的雜木林棲息，而大欖郊野公園及港島南的斑蝶越冬地點均是遮蔽性較佳的雜木林，旁邊亦有溪澗，符合斑蝶選擇越冬地點的條件，加上近年大欖郊野公園種植了大量吸引斑蝶的植物，亦與另一斑蝶越冬地點屯門小冷水同屬新界西部，因而吸引到斑蝶到訪。

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