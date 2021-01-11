法官練錦鴻令戴黃口罩律師及旁聽者離庭　要求更換其他顏色否則不得旁聽 (18:01)

相關回應：張舉能：不評論 自由社會市民戴什麼顏色口罩沒問題

【18:01更新】司法機構回覆本報查詢時表示，不評論個別個案，但稱「一般而言，主審的法官或司法人員在審理案件時有權就各方面（包括影響執行司法工作的事宜）作出指示」；進入法院範圍其他的公眾地方時，須衣著合宜，以避免影響法院運作和秩序。

對於練官稱事發現場穿黃背心的人「構成暴動嘅一部分」，香港記者協會指出，記者因工作需要穿上反光背心，衣著顏色不代表其立場；記者冒險留在示威現場採訪，目的只為將真相公諸於世，絕非參與任何違法活動。記協對個別法官的言論可能引起公眾誤會，表示極度失望，憂慮有關言論會被人利用作攻擊新聞同業，促請各界尊重新聞自由，停止作出毫無事實根據的指控或傷害新聞工作者。

【14:26】法官練錦鴻在庭上觀看事發影片時，稱片內穿黃背心、持鏡頭的人阻擋事主離開，稱「佢哋企喺度都構成暴動嘅一部分」，又批評在場舉機拍攝的市民「冷眼旁觀，睇住其他人受到痛苦」。

此外，當影片播到有人手持黃色雨傘時，練官詢問雨傘上的字，控方回答是有關屬於醫院財物的字句，練官隨即問「呢間係咩醫院？會有黃色遮？」控方隨後將影片暫停，畫面中看到該傘為聯合醫院的財物。

片段當中另有群眾高唱反修例歌曲「願榮光歸香港」，練官問道「嗰首係咩歌嚟㗎？有無人聽過？」在場沒有人出聲回應，但有一名辯方大律師搖頭。

4名被告依次為地盤工人的石朗天（29歲）、劉耀聰（31歲）、陳啟賢（35歲）及廚師陳瑞泉又名陳鴻基（36歲），首被告承認一項傷人罪，另與次被告承認同一項非法集結罪；第3及第4被告承認各一項參與非法集結罪。各被告另有6項襲擊致造成身體傷害罪及一項非法禁錮罪在法庭留檔。

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