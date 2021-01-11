涉拆中大鐵欄襲保安　警拘一中大學生 (13:40)

中大學生會稱下午有大批警員及消防員於大學站，有一名中大學生被捕。

現場所見，大學站A出口對開有最少5處發現白色粉末，消防經檢驗後相信粉末沒有即時危險。

中大校園電台表示，今日是中大新學期開課日，中午12時許，有數名身穿全黑裝束兼蒙面的人到大學站A出口外保安站前，高叫「唔使show證」口號，呼籲學生進入校園不必向保安展示學生證，眾人其後推倒鐵欄後離開，被保安追趕期間，有人曾向保安投擲不明白色粉末。

自中大發生衝突後，校方實施出入管理措施，教職員及學生須出示「中大通」、校友圖書證或校友信用卡方可進入校園。保安處上月協助警方國安處搜查校園後，引來中大學生發起「不合作運動」，呼籲學生進入校園時不向保安展示學生證，引發多次學生與保安之間衝突，保安會拍下不願意出示證件的人，但一直未有交代拍攝用途。

中大發言人回覆查詢稱，事發前沒有人與保安爭執，突然有8名黑衣人衝出，向保安撒白色粉末及推鐵馬，有同事被人刻意撒粉，中大認為是襲擊行為，遂決定報警。當中一人身體被粉末撒中送院檢查。由於不知道粉末成分，消防到場戒備，並帶同粉末測試儀器到場。中大強調，任何學生或職員如作出有損大學聲譽的行為，必定按紀律程序嚴肅處理。