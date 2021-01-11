新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:51)

本港昨日（1月10日）新增31宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月4日至10日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:48報道：今增41確診11源頭不明 景林邨景桃樓、逸東邨傑逸樓、港灣豪庭第七座須強檢
○深水埗區
保安道市政大廈
桂祥大廈 大家樂
蘭秀道5號 韓盛朗
幸福商場 包點先生
石硤尾商場
碧海藍天 CoCo壹番屋
D2 Place 1期 Bugis@叻沙・海南雞飯
○九龍城區
黃埔108商場
又一城 Lady M
土瓜灣市政大廈暨政府合署
晴朗商場
紅磡市政大廈
○觀塘區
牛頭角下邨廣場
德福廣場1期 元氣壽司、茜廊餐廳
○黃大仙區
啟德花園購物商場
大成街街市
彩雲商埸 意樂餐廳
黃大仙中心 大家樂、大快活
○元朗區
合益街市
○葵青區
青衣城2期 一粥麵
○油尖旺區
朗豪坊
始創中心 海港酒家、潮‧悅
雅蘭中心1期
官涌市政大廈
油麻地街市
彌敦酒店 稻香
廟街189號 Fusion Kitchen
聯合廣場 好彩海鮮酒家
○西貢區
東港城 海街丼
翠林邨商場 大家樂
西貢將軍澳政府綜合大樓
○荃灣區
楊屋道街市
圓玄學院
○東區
環翠商場
藍灣廣場
○北區
祥龍圍邨 越來越愛
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月10日）
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介