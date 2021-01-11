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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:51)

本港昨日（1月10日）新增31宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月4日至10日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:48報道：今增41確診11源頭不明　景林邨景桃樓、逸東邨傑逸樓、港灣豪庭第七座須強檢

○深水埗區

保安道市政大廈

桂祥大廈 大家樂

蘭秀道5號 韓盛朗

幸福商場 包點先生

石硤尾商場

碧海藍天 CoCo壹番屋

D2 Place 1期 Bugis@叻沙・海南雞飯

○九龍城區

黃埔108商場

又一城 Lady M

土瓜灣市政大廈暨政府合署

晴朗商場

紅磡市政大廈

○觀塘區

牛頭角下邨廣場

德福廣場1期 元氣壽司、茜廊餐廳

○黃大仙區

啟德花園購物商場

大成街街市

彩雲商埸 意樂餐廳

黃大仙中心 大家樂、大快活

○元朗區

合益街市

○葵青區

青衣城2期 一粥麵

○油尖旺區

朗豪坊

始創中心 海港酒家、潮‧悅

雅蘭中心1期

官涌市政大廈

油麻地街市

彌敦酒店 稻香

廟街189號 Fusion Kitchen

聯合廣場 好彩海鮮酒家

○西貢區

東港城 海街丼

翠林邨商場 大家樂

西貢將軍澳政府綜合大樓

○荃灣區

楊屋道街市

圓玄學院

○東區

環翠商場

藍灣廣場

○北區

祥龍圍邨 越來越愛

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月10日）

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