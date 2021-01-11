天氣｜寒冷天氣警告續生效　天文台料明日最低氣溫8度 (16:30)

【16:30】寒冷天氣警告、紅色火災危險警告及強烈季候風信號現正生效。強烈冬季季候風持續為廣東帶來寒冷的天氣，位於廣東內陸的晴空區正逐漸向南擴展。本港地區今晚（11日）及明日（12日）天氣預測，早晚寒冷，非常乾燥，初時多雲，明日漸轉天晴。最低氣溫約8度，日間最高氣溫約15度。吹清勁偏北風，初時離岸及高地吹強風。展望周三（13日）天晴乾燥，早上寒冷，隨後兩三日氣溫回升，下周初再度轉冷。