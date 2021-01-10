家務助理收入減半　因應疫情增「清潔U形隔氣管」服務 (22:51)

職工盟屬會香港家務助理總工會今（10日）舉行記者會。入行近20年的家務助理陳小姐表示，疫情前她每周工作約20小時，但在疫情持續下，她近期每周工時只有10小時，收入大減近半。

任職家務助理17年、工會副主席張燕歡表示，不少僱主因擔心傳染病毒，加上很多公司實施在家工作，僱主多了時間清潔居所，減少聘用家務助理，令她收入大減，並估計有近半家務助理在疫情下的收入均大減一半，批評政府的防疫抗疫基金措施只向財團傾斜，無視家務助理業界，目前工會約有10名會員因沒有工作，已轉職任保安、院舍看護等行業。

臨近歲晚，張燕歡說，以往在上一年的12月已有僱主預約家務助理，但今年只有零星查詢；為令僱主安心，家務助理在入屋前會先消毒全身，並換上潔淨工作服，工作期間亦會佩戴口罩及手套。因應疫情，今年亦增設「清潔U形隔氣管」服務。

職工盟組織幹事梅錫志表示，由於家務助理屬於散工，未能受惠於政府的防疫抗疫基金，建議政府向家務助理提供開工不足或失業津貼。