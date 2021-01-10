紅磡頤和園護老中心29院友送亞博檢疫　兒子稱八旬父撤離時好緊張 (19:52)

該職員指出，政府早前要求安老院進行第三輪強制檢測，院方於本月8日安排檢測承辦商上門採樣，全體員工均接受測試，該名女員工昨晚（9日）初步確診，目前於醫院接受隔離治療；她與3名在2樓工作的職員居住同一宿舍，昨日最後上班，4人均負責照顧長者起居飲食，例如餵食、洗澡等。

徐先生的八旬父親為紅磡頤和園護老中心2樓院友，他向本報表示，雖然院舍衛生環境良好，父親亦經常在房間獨自進食，但「病毒不會認人」，仍擔心會波及院友；由於疫情嚴峻，他已一年沒有見過父親，只靠電話聯絡。

徐先生續說，昨晚接獲院舍通知一名護理員初步確診，惟當時未知需要撤離，至今午相關部門才安排2樓院友到亞博檢疫。他說父親年事已高，亦不太清楚社區的疫情，撤離時「好緊張」，更多次致電他問發生何事。近日天氣持續寒冷，他引述亞博職員稱該處會提供衣服、暖爐及暖氈，而長者本身穿的衣服會銷毁。

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