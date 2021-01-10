港九小輪船長染疫3船員初步確診　曾駛中環往返坪洲榕樹灣航線 (20:52)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診的船長負責三條航線，包括中環往返坪洲、中環往返榕樹灣，以及接載工作人員的荃灣往返機場三跑工地航線，建議該公司百多名員工接受病毒檢測。張竹君指出，該名船長與3名船員互相認識，曾一起工作；船員會在船上休息和進食，當局正追蹤他們的密切接觸者及行蹤。

港九小輪表示，確診船長本月7日最後上班，4人曾負責行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑的航線，他們於當值期間有佩戴口罩，上班時量度體溫正常，最近無外遊記錄；曾與確診船員有緊密接觸的相關員工已即時休假。

該船長曾於上月下旬駕駛船到荔枝角財利船廠維修，但不清楚他與船廠員工接觸的詳情；船長曾於上月24日因輕微不適接受檢測，當時驗出陰性，本月7日再檢測則驗出陽性。衛生防護中心今午指出，財利船廠上月中起有3名員工確診。翻查資料，65歲女子（個案7476）、45歲女子（個案8151）曾到財利船廠，二人分別於上月11日及14日發病，當中65歲女子一度情況危殆。

港九小輪：已安排所有員工檢測

港九小輪稱，已安排全體約200名員工檢測，目前已有逾100人完成，另有30名員工列密切接觸者須檢疫；即時安排全面清潔及消毒，包括所有船、碼頭所有公眾地方及設施、員工休息室等。另外，已按需要調配人手，渡輪服務維持正常。

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