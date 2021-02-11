新冠肺炎｜本港今增31確診9源頭不明　紅磡頤和園護老中心員工初步確診31院友須檢疫 (16:35)

位於紅磡的頤和園護老中心一名46歲女工作人員前日（8日）自行前往檢測，其後初步確診，護老中心有31名院友及15名員工須接受檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該員工沒有病徵，夜班工作，負責照顧二樓所有院友，故該層的31名院友列作密切接觸者，須撤離往檢疫。

頤和園護老中心回應稱，院舍一名護理員初步確診，院方已即時按衛生防護中心的指引啟動緊急應變措施，又稱自去年7月初起已全面暫停探訪、院舍定時進行消毒、員工分區工作及用膳、安排出院的院友於單人房間隔離14天等。

中九龍幹線地盤今日新增6宗確診，個案編號為9221、9222、9223、9224、9227及9230，該地盤累計7宗確診，另有多宗初步確診。

彩雲（二）邨豐澤樓新增一宗個案，與早前確診個案屬不同單位樓層。

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