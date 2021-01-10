新冠疫苗｜調查：近七成受訪市民願接種疫苗　團體倡加強教育及資訊透明 (17:03)

青年創研庫去年11月20日至27日，以問卷訪問806名18至65歲本港居民。港府正籌備新型冠狀病毒疫苗接種計劃，48.1%市民表示疫苗安全最影響他們接種的意願，其次是疫苗生產地（21.5%）及價錢（14%）。疫情持續，市民需長期遵守社交距離措施，逾七成市民同意自己出現抗疫疲勞。

青年創研庫民生組召集人陳昌堅表示，市民對疫苗安全有疑慮，或影響全港的接種率。他建議當局透過區議會和非政府組織，加強公眾推廣及教育工作，並保持疫苗資訊公開透明。

青年創研庫亦建議當局參考外國做法，根據有否群組爆發、社區傳播等因素，將疫情分為多個等級，並列明在不同等級實施的防疫措施，以改善本港「預備及應變計劃」。陳昌堅認為，建議有助大眾按疫情發展了解防疫措施有何轉變，繼而較易遵從。

新冠肺炎 相關報道：

本港今增31確診9源頭不明 紅磡頤和園護老中心員工初步確診31院友須檢疫

私醫助打疫苗 或禁額外收費 醫界倡每劑資助100至150元

屯門山景邨增設流動採樣站