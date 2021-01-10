黃馮律師行遭接管｜客戶借錢處理樓宇交易　促律師會允可全數取回資金 (14:40)

受影響客戶的代表稱，相信有逾千名黃馮律師行的客戶受影響，從79名事主回應問卷所統計，已涉及逾億元的資金，包括訂金、銀行按揭，印花稅、尾數等遭凍結，實際數目相信遠超統計數字。

30餘歲陳小姐與男友儲錢數年準備上車結婚，她於去年12月23日向律師行過數80萬元訂金及釐印費，不過翌日律師行遭接管，資金隨即被凍結，為免被業主「殺訂」，需向父母及家人借錢處理交易。她哭訴律師會在聖誕節前行動，罔顧對律師行客戶影響，律師會亦沒有給予清晰程序，令其無所適從。

另一名事主林先生的樓宇買賣成交日為去年12月23日，原以為處理好交易安心過聖誕，資金卻被凍結。他說，律師會稱「有100間律師樓願意協助」，實際上難以找到新的律師樓幫忙處理；而據先前律師會接管律師樓的個案，資金需以年計的時間解凍，亦可能無法取回全數，事主更因而引伸額外借貸利息開支。

事主群要求律師會承諾客戶可全數取回資金，並提供清晰的處理及善後時間表，又要求政府介入協助。

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