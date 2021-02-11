兩男活蟹掩飾販毒被捕　警土瓜灣檢553萬元毒品 (13:21)

兩名被捕人分別是24歲姓方及33歲姓曾，其中一人報稱無業，另一人為冷氣維修工人。警方相信，兩名被捕人負責安排運輸及等待指示為毒品加工，二人正被扣留調查。

毒品調查科人員根據線報及深入調查，昨日清晨到土瓜灣安徽街一劏房單位展開行動，警員發現兩名男子於上址對開一出租貨車卸下5個發泡膠箱，其中一名男子將箱內的活蟹及膠樽分開，另一人則將發泡膠箱搬到大廈。警員上前截查，於一劏房單位內檢獲約370克已包裝的霹靂可卡因，1.21公斤海洛英及一批包裝工具。警員另於該5個發泡膠箱內，檢獲12支、每支500毫升的液態冰毒。警方表示，該批液態冰毒可製作約4公斤固體冰毒。行動中檢獲的毒品總值約553萬元。

毒品調查科高級督察黃知雯表示，該批毒品來自馬來西亞，相信販毒集團計劃從外地運入液態冰毒，透過注入膠樽及冷藏，冒充成保鮮用的冷藏劑，並以海鮮腥味掩人耳目，待時機成熟，便會將毒品加工、提煉及凝固，流出本地市場。

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