東鐵旺角東至紅磡今停駛　港鐵接駁巴士已接載7500乘客 (17:55)

【17:55】港鐵表示，截至下午5時，來往九龍塘及紅磡站的免費接駁巴士已接載約7500名乘客。

【15:01】港鐵提供來往九龍塘及紅磡站的免費接駁巴士，截至今早11時已接載約2400名乘客。

港鐵接駁巴士客量不多

在紅磡站，港鐵派人在站內外指示乘客到接駁巴士位置，車站內外有指示牌，亦有廣播提醒乘客接駁巴士停泊位置。中午12時許，紅磡站出站乘客量不多，每班接駁巴士平均客量不足10人，有市民表示由港島乘搭巴士過海，轉乘接駁巴士到九龍塘站，再乘搭東鐵線，認為雖然較花時間，但可以接受。

為確保受影響乘客不會多付車費，港鐵安排今日乘搭西鐵線的市民在紅磡站出閘，車程免費，乘搭西鐵線經接駁巴士轉東鐵線的乘客全程免費。據本報記者觀察，大部分在紅磡站出閘的市民轉乘巴士過海，乘搭接駁巴士到九龍塘站的市民不多。另外，本報記者中午乘東鐵線，在九龍塘拍卡乘坐接駁巴士到紅磡站，車上只有一名乘客，沿途交通暢順，約13分鐘到達紅磡站。

今日為港鐵首日實施暫停來往旺角至紅磡站服務，直至10月，每月其中一個指定周會有同一安排，港鐵會提供免費接駁巴士點對點來往紅磡至九龍塘站。

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