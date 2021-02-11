35＋大搜捕｜美英澳加外長：《港區國安法》消除異見　港府：持某政治理念應不受法律制裁感震驚 (13:35)

聲明表示，《港區國安法》明顯違反《中英聯合聲明》、破壞「一國兩制」，呼籲香港和北京中央政府尊重法律上保障港人享有權利與自由，免於被捕和關押的恐懼。

此外，香港原定去年9月舉行的立法會選舉延遲一年，聲明稱，重要的是需確保香港的選舉公平進行，包括參選人能代表各種政治主張。

港府︰其他司法管轄區高官詆譭國安法 採雙重標準

港府回應四國外長的聯合聲明，稱是根據證據作出拘捕，嚴格按照相關法律和條例行事；《港區國安法》全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，亦與其他司法管轄區類似的國家安全法律看齊，甚或更佳，其他司法管轄區的高級官員妄語詆譭國安法，明顯採取雙重標準。

（美國國務院）

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