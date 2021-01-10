新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:30)

本港上周六（1月9日）新增59宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月3日至9日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:35報道：本港今增31確診9源頭不明 紅磡頤和園護老中心員工初步確診31院友須檢疫
○深水埗區
北河街市政大廈
曼坊 意樂餐廳
嘉匯大廈 添好運點心專門店
保安道市政大廈
桂祥大廈 大家樂
蘭秀道5號 韓盛朗
幸福商場 包點先生
又一城 Lady M
石硤尾商場
○九龍城區
何文田廣場 大快活
土瓜灣市政大廈暨政府合署
晴朗商場
紅磡市政大廈
○觀塘區
德田街市
德福廣場1期 元氣壽司、茜廊餐廳
○黃大仙區
竹園廣場
啟德花園購物商場
大成街街市
黃大仙中心 大家樂、大快活
○元朗區
朗屏商場
合益街市
○葵青區
活@KCC 龍皇酒家
○離島區
香港國際機場一號客運大樓 Délifrance
○油尖旺區
港灣豪庭廣場 百份百餐廳
始創中心 海港酒家、潮‧悅
雅蘭中心1期
官涌市政大廈
油麻地街市
彌敦酒店 稻香
廟街189號 Fusion Kitchen
聯合廣場 好彩海鮮酒家
○西貢區
東港城 海街丼
西貢將軍澳政府綜合大樓
○荃灣區
楊屋道街市
圓玄學院
○葵青區
青衣城2期 一粥麵
○東區
環翠商場
藍灣廣場
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月9日）
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