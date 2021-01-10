港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:30)

本港上周六（1月9日）新增59宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月3日至9日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:35報道：本港今增31確診9源頭不明 紅磡頤和園護老中心員工初步確診31院友須檢疫

○深水埗區

北河街市政大廈

曼坊 意樂餐廳

嘉匯大廈 添好運點心專門店

保安道市政大廈

桂祥大廈 大家樂

蘭秀道5號 韓盛朗

幸福商場 包點先生

又一城 Lady M

石硤尾商場

○九龍城區

何文田廣場 大快活

土瓜灣市政大廈暨政府合署

晴朗商場

紅磡市政大廈

○觀塘區

德田街市

德福廣場1期 元氣壽司、茜廊餐廳

○黃大仙區

竹園廣場

啟德花園購物商場

大成街街市

黃大仙中心 大家樂、大快活

○元朗區

朗屏商場

合益街市

○葵青區

活@KCC 龍皇酒家

○離島區

香港國際機場一號客運大樓 Délifrance

○油尖旺區

港灣豪庭廣場 百份百餐廳

始創中心 海港酒家、潮‧悅

雅蘭中心1期

官涌市政大廈

油麻地街市

彌敦酒店 稻香

廟街189號 Fusion Kitchen

聯合廣場 好彩海鮮酒家

○西貢區

東港城 海街丼

西貢將軍澳政府綜合大樓

○荃灣區

楊屋道街市

圓玄學院

○葵青區

青衣城2期 一粥麵

○東區

環翠商場

藍灣廣場

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月9日）

新冠肺炎 相關報道：

強制檢測大廈及地點名單

屯門山景邨增設流動採樣站

驗污水定強檢準則 日驗12廈擬加倍 梁卓偉：團隊檢測量有限 冀私營化驗所參與

8℃帳篷等8小時 檢測者轟不人道 穿羽絨披3氈仍「凍到震」 東區醫院認不

相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介

上 / 下一篇新聞