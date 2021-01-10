警搗非法賭檔及無牌酒吧拘74人 (10:57)

西九龍總區反三合會行動組人員及九龍城警區反三合會行動組人員，根據線報及經深入調查，昨晚突擊搜查油麻地白加士街66號一單位及紅磡民樂街18號一單位，搗破兩個非法釣魚機賭檔，檢獲5部釣魚機、4部射擊機及約1.4萬元現金。

單位內一名45歲陳姓男子及一名24歲陳姓男子涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，另有13名本地男子、1名非華裔男子、5名本地女子及1名持雙程證及逾期居留內地女子（20至58歲）涉嫌在賭博場所內賭博被捕，他們同時涉嫌違反限聚令遭票控。

另外，東九龍總區刑事部、東九龍總區機動部隊及觀塘警區人員根據線報及經深入調查後，昨突擊搜查大有街33號及鴻圖道42號兩個單位，檢獲約633罐啤酒及86瓶烈酒，總值約10萬元，年齡介乎24至50歲的1男2女負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反相關《規例》被捕；兩單位內的24男12女（年齡介乎16至54歲）則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，他們亦涉嫌違反限聚令被票控。

至今凌晨（10日）零時許，觀塘警區反三合會行動組及東九龍機動部隊人員突擊搜查鴻圖道42號一單位，檢獲約100罐啤酒及50瓶烈酒，總值約5.3萬元。酒吧一名24歲吳姓男負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反相關《規例》被捕，單位內8男4女（16至24歲）涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕及違聚令遭票控。所有被捕男女現正被扣留調查。