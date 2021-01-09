房委會引入非接觸式升降機按鈕　冀減交叉感染 (23:10)

陳帆表示，房委會在何文田總部大樓及龍翔辦公大樓已為其中三部升降機試行加裝非接觸式升降機按鈕，使用者毋須按掣，只需用手隔空指向按鈕，便可輸入所到層數，減少因觸摸公共設施而交叉感染的可能。

對於早前有多個屋邨爆發新冠肺炎，部分與喉管有關，陳帆表示，房委會正為約300幢仍未進行排水設施檢查的公屋大廈作初步檢查，預計今年3月底前完成相關工作。他指出，疫情開始至今，房委會主動派員檢查與確診單位共用同一排水系統的公屋單位的排水設施，並透過不同計劃檢查轄下230個公共屋邨約1200幢大廈、約10萬個公屋單位內的排水管，大部份單位的渠管狀況良好，餘下的則按需要進行適切維修。

陳帆網誌全文

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