新冠肺炎｜東區醫院病人三次檢測後初步確診　曾做手術涉霧化程序 (17:36)

染疫女病人1月7日在東區醫院接受手術，她提早於1月6日接受入院篩查，新冠病毒檢測結果為陰性。她入院後透露有流鼻水、咳嗽及低燒，院方再為其採咽喉及鼻咽拭子樣本檢測，結果同為陰性。她在1月7日下午曾到院內核子醫學部接受掃描檢測，以及接受全身麻醉手術，其間涉及插喉的霧化程序。由於病人持續出現症狀，院方再安排她接受新冠病毒及其他呼吸系統病毒測試，新冠病毒測試結果呈陽性。

院方經接觸追蹤，將曾與患者同病格的6名外科病房病人列為密切接觸者，其中5名仍留醫的病人將獲安排隔離，5人檢測結果均為陰性；餘下一名病人已出院，院方已聯絡該病人回院檢測及檢疫。外科病房另外44名病人及手術恢復室一名病人則被列其他接觸者。未有醫護人員被列密切接觸者，院方將為相關職員安排檢測及醫學監測。

廣華醫院頭痛男病人初步確診 監測病房一病人列密切接觸者

另外，廣華醫院一名47歲男病人初步確診，他在1月8日因頭痛入住內科監測病房，檢測結果初步呈陽性，已轉送隔離病房治療。一名病人被列密切接觸者，同被轉送隔離病房。5名病人則列為其他接觸者，繼續在監測病房隔離治療。

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