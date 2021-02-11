新冠肺炎｜今增59確診20源頭不明　中九龍幹線地盤7人染疫工地強制檢測 (16:34)

中九龍幹線中段隧道地盤群組：

路政署今日表示，中九龍幹線中段隧道工程有一名承建商工人昨（8日）確診，目前另有6名工人初步確診。目前該工程合約的所有工地已停工，所有工程人員正安排接受病毒檢測。

工程總承建商為布依格﹙土木工程﹚有限公司，確診工人於該工程的馬頭角工地工作，最後上班日期為1月5日。他於翌日感到不適，自行求醫，並於1月8日獲通知確診。截至今午1時，該署得悉該工程合約再有6名分別在馬頭角及何文田工地內工作的工人初步確診，最後上班日期均為1月8日早上。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，整個地盤共有300多名工人，地盤何文田入口有貨櫃供工人共用更衣及休息，但未知6名初步確診的工人曾否與早前已確診的工人共處。

今日增兩幢大廈須強制檢測：

．新元朗中心第3座：累計兩單位共5宗確診，兩單位相隔10多層

．屯門山景邨景麗樓：累計兩單位共3宗確診，兩單位相隔20多層，單位編號相同

另外，彩雲（二）邨豐澤樓日前因污水樣本再對新冠病毒呈陽性，要接受第二次強制檢測。張竹君今日表示，昨日公布初步確診的3人今日已確診，來自同一家庭；今日在另一個單位再新增一宗初步確診個案。

其他個案：

．食環署油尖區小販管理隊有兩名人員（昨日公布的個案9130、今日公布的個案9174）確診，張竹君稱二人並非同一小隊，但屬同一辦工室，有共用休息室。涉事辦公室已有30多名人員完成檢測。

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