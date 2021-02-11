周梓樂死因庭｜陪審團稱未知今日有無裁決　「正在專家證人的證供及結論中徘徊」 (18:09)

【18:09】約6時，裁判官詢問陪審團今日會否有裁決，陪審團回應討論已到尾聲。裁判官稱7時半再開庭詢問進度。

【17:09】死因庭下午5時再開庭，裁判官問陪審團是否正討論裁決，陪審團說是。裁判官稱會在6時再詢問進度。

另外，由下午4時起，死因庭兩度內庭聆訊，僅得各方代表律師可進入庭內。

裁判官：希望有一致裁決，但接受大多數裁決

【15:48】科大生周梓樂死因庭今午3時再開庭，陪審團提出兩條問題，分別為有否市民證人曾表示是否知悉肇事停車場3樓外圍為中空，以及專家證人如何量度出周梓樂墮樓位置與2樓矮牆距離1.3米。

裁判官回答，證人崔家朗曾表示自己知道3樓外圍中空，故不會跨牆；1.3米距離為專家證人、政府化驗所高級化驗師鄭郁棋從照片中估算。

裁判官問陪審團今日可否達成裁決，陪審團回應「未答到今日可唔可以有」，目前他們在「專家證人的證供及結論中徘徊」。裁判官遂提醒，雖然希望有一致裁決，但裁判官接受大多數裁決。

裁判官又說4時會再詢問進度，而法例列明周日不可有死因庭，如陪審團「仲有幾個鐘我都可以等」，否則要送回高院休息，下周一再續。裁判官強調不想給陪審團壓力。

陪審團由昨早（8日）起，至今已商議逾12小時。

裁判官：如未得出實際死亡時間地點可填「不詳」

【13:24】裁判官提醒，有關周梓樂的死亡時間及地點，如不能得出實際資訊，可作填寫「不詳」。陪審團退庭至中午12時半仍未有結果，死因庭午續。

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