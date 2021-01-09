財政預算案｜陳茂波：派錢與否要「綜合平衡」　預計赤字3000億元 (13:00)

料疫苗接種計劃有助抗疫 陳茂波：下半年經濟動力更大

對於總體經濟分析，陳茂波指出，因應新型冠狀病毒第四波疫情影響，估計本港2020年全年經濟總值會收縮；現時超過24萬人失業、13萬人開工不足，市民面對經濟壓力，痛感是實存。但他稱政府在抗疫累積經驗，將進行的疫苗接種計劃對抗疫會發揮作用，料今年下半年會有更大經濟動力，估計全年經濟會有正增長，惟內圍要視乎防疫抗疫成效，外圍經濟環境亦充滿不確定性。

陳茂波指出，去年政府為抗疫和支援受疫情影響的人，推出3000億元紓困措施，政府財政儲備跌至8000億元，相等於政府開支13個月，與SARS後相若，但今次財政儲備減少幅度比以前快。不過，他說為減輕經濟下行對市民影響，仍會用逆周期措施，故新一份預算案仍是赤字預算。

失業援助金需考慮行政 研其他方面助失業者

至於失業援助金，陳茂波重申勞工及福利局立場，說要考慮行政等問題，政府會從其他方面再探索如何幫助失業者，勞工及福利局亦提出放寬綜援門檻等。

多名聽眾表示希望能提早提出強積金戶口供款，陳茂波重申強積金設計是希望作為市民退休的三大支柱，如為面對短期困難「拆鬆佢」，政府有憂慮，故會從其他方面想辦法幫助市民。

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