新冠疫苗｜聶德權：疫苗接種料最快農曆新年可開始　預計每區最少一間接種中心 (11:00)

港府擬下月起開展新冠疫苗接種計劃，公務員事務局長聶德權今早（9日）在港台節目《星期六問責》表示，復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗預計2月左右到港，當局目標於本月內大致完成籌備工作，估計農曆新年或之後可以為市民接種，惟具體時間須視乎情況如疫苗實際到港時間。
聶德權稱，疫苗接種途徑大致有4種：第一是於社區設立疫苗接種中心，計劃每區最少有一間接種中心，市民可透過網上預約登記接種；第二，安老院及殘疾院舍的院友「不宜舟車勞頓」，當局會安排接種隊到院舍為他們接種疫苗；第三是在私家醫院及私營診所接種，做法如季節性流感疫苗接種計劃；第四則是由醫管局的醫院診所與衛生署門診提供接種服務。
聶德權又表示，當局要考慮不同疫苗有不同的儲存方法及接種前的準備工作，例如BioNTech疫苗須儲存於-70℃環境，在2℃至8℃的環境只能保存數日，稀釋後要在數小時內用完，在物流及保質安排上較具挑戰性，故統一在社區疫苗接種中心處理較為穩妥。其他一般可保存於2℃至8℃環境的疫苗，包括科興疫苗，以及預計第二季度尾抵港的牛津-阿斯利康疫苗，則可透過私家診所或醫院接種。
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