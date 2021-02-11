新冠疫苗｜聶德權：疫苗接種料最快農曆新年可開始　預計每區最少一間接種中心 (11:00)

聶德權稱，疫苗接種途徑大致有4種：第一是於社區設立疫苗接種中心，計劃每區最少有一間接種中心，市民可透過網上預約登記接種；第二，安老院及殘疾院舍的院友「不宜舟車勞頓」，當局會安排接種隊到院舍為他們接種疫苗；第三是在私家醫院及私營診所接種，做法如季節性流感疫苗接種計劃；第四則是由醫管局的醫院診所與衛生署門診提供接種服務。

聶德權又表示，當局要考慮不同疫苗有不同的儲存方法及接種前的準備工作，例如BioNTech疫苗須儲存於-70℃環境，在2℃至8℃的環境只能保存數日，稀釋後要在數小時內用完，在物流及保質安排上較具挑戰性，故統一在社區疫苗接種中心處理較為穩妥。其他一般可保存於2℃至8℃環境的疫苗，包括科興疫苗，以及預計第二季度尾抵港的牛津-阿斯利康疫苗，則可透過私家診所或醫院接種。

新冠疫苗 相關報道：

料過年前後可打針 每區中心日供2500劑

科興第三期臨牀保護率78% 未列測試者年齡副作用

被問提供接種誘因 陳肇始：未必有用