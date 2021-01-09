天氣｜寒冷天氣警告生效　天文台料明早市區最低氣溫10度 (16:30)

本港地區今晚及明日（10日）天氣預測，大致多雲，天氣寒冷及乾燥。明早市區最低氣溫約10度，新界再低兩三度。明日日間部分時間天色明朗，最高氣溫約14度。吹和緩至清勁東北風。

展望隨後數天持續寒冷及乾燥，下周二、三（12日、13日）大致天晴。下周後期氣溫回升。

【09:47更新】霜凍警告於早上9時45分取消。

【07:55】早上7時40分，天文台錄得氣溫8.1度，相對濕度41%。

寒冷天氣警告及霜凍警告現正生效。冬季季候風正為廣東帶來嚴寒的天氣。今早本港大部分地區最低氣溫在6至8度左右。

本港今日天氣寒冷及非常乾燥。部分時間有陽光。最高氣溫約12度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望明日至下周中期持續寒冷及乾燥。下星期二、三大致天晴。

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