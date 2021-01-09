新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:00)

本港周五（2021年1月8日）新增45宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月2日至8日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月8日報道：今增45確診 22宗源頭不明 增3大廈須強制檢測
○油尖旺區
圓方
雅蘭中心1期
始創中心 潮‧悅、海港酒家
○深水埗區
石硤尾商場
曼坊 意樂餐廳
北河街市政大廈
保安道市政大廈
桂祥大廈 大家樂
幸福商場 包點先生
元州街77-79號 綠林甜品
嘉匯大廈 添好運點心專門店
○觀塘區
德田街市
大本型 客家好棧
○九龍城區
晴朗商場
繽紛購物城
又一城 Lady M
民泰街43號 金坊泰國美食
土瓜灣市政大廈暨政府合署
何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店、大快活
○黃大仙區
竹園廣場
樂富廣場 名苑酒家
○東區
公主大廈 知粥嘗樂
○灣仔區
灣仔街市
○葵青區
活@KCC 龍皇酒家
○元朗區
朗屏商場
天晴商場 美心MX
○屯門區
新都商場
屯門市廣場1期 霸嗎拉麵
○沙田區
美田商場 新城餐廳
○荃灣區
楊屋道街市
○離島區
香港國際機場一號客運大樓 Délifrance
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月8日）
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