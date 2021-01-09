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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:00)

本港周五（2021年1月8日）新增45宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月2日至8日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月8日報道：今增45確診 22宗源頭不明 增3大廈須強制檢測

○油尖旺區

圓方

雅蘭中心1期

始創中心 潮‧悅、海港酒家

○深水埗區

石硤尾商場

曼坊 意樂餐廳

北河街市政大廈

保安道市政大廈

桂祥大廈 大家樂

幸福商場 包點先生

元州街77-79號 綠林甜品

嘉匯大廈 添好運點心專門店

○觀塘區

德田街市

大本型 客家好棧

○九龍城區

晴朗商場

繽紛購物城

又一城 Lady M

民泰街43號 金坊泰國美食

土瓜灣市政大廈暨政府合署

何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店、大快活

○黃大仙區

竹園廣場

樂富廣場 名苑酒家

○東區

公主大廈 知粥嘗樂

○灣仔區

灣仔街市

○葵青區

活@KCC 龍皇酒家

○元朗區

朗屏商場

天晴商場 美心MX

○屯門區

新都商場

屯門市廣場1期 霸嗎拉麵

○沙田區

美田商場 新城餐廳

○荃灣區

楊屋道街市

○離島區

香港國際機場一號客運大樓 Délifrance

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月8日）

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今增45確診 22宗源頭不明 增3大廈須強制檢測

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