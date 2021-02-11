周梓樂死因庭｜陪審團4比1裁定周梓樂死因存疑　裁判官：每次青年人離世研訊好難過　差不多接近真相【短片】 (19:49)

陪審團作出兩項建議，均針對管理涉事停車場的威信停車場管理（控股）有限公司，包括更新閉路電視系統，並增加自動實時設定以避免盲點；以及在3樓石牆加上欄杆之類，以作指示。

死因裁判官高偉雄說：「每次處理青年人離世的研訊都好難過……爸爸媽媽，我覺得今次已經差不多接近真相，不過（如果停車場閉路電視的）角度高5度、時間轉向慢兩秒，可能真相會清晰啲」，但死因庭當然未能解答所有疑團。

裁判官同時安慰周梓樂的父母「最緊要互相支持，有唔開心、有需要傾訴，唔好收埋自己，亦唔好忍」，周母點頭回應。裁判官最後感激陪審員、負責調查本案的警員及各方大律師。

明報即時新聞庭外直擊：周梓樂父親回應裁決【直播】

周梓樂（終年22歲）2019年11月4日被發現倒臥在停車場2樓，延至11月8日不治。事隔逾一年，死因庭2020年11月16日正式召開。

死因研訊歷時個半月，先後傳召周梓樂的父親、當日執勤的防暴警員、救治周梓樂的醫生、義務急救員、目擊市民及法醫等作供。73名證人之中，共有48名證人出庭作證，另外25名證人透過書面供辭作供。庭上播放停車場內的閉路電視片段，嘗試拼湊周梓樂當晚的行蹤，亦將142份文件證據呈堂。

各方代表律師本周二（5日）作結案陳辭。家屬一方質疑化驗師法證分析受制警方調查方向，認為在沒有片段佐證下推斷周梓樂曾跨過停車場矮牆屬大膽假設。家屬一方亦指出骨科專家沒法完全解釋周梓樂墮下的姿勢，認為推論是意外並不穩妥。至於警方有否袖手旁觀救援，警方一方反問救護及警方「分工有何問題」；若救護延誤，「罪魁禍首」是物管公司容許違泊車擋消防閘。

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