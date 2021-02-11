周梓樂死因庭．人物專訪｜市民證人「一直隱藏自己」　出庭作證成療傷出路 (20:09)

22歲科大男生周梓樂2019年11月在將軍澳尚德停車場墮斃，在其死因研訊中，市民證人崔家朗是當日首個發現周梓樂受傷的途人。一年多以來他隱藏自己，談及事發經過仍會牽動情緒，惟出庭作證成為療傷出路。
崔家朗接受本報訪問時說，事發後要進入停車場，「要控制自己呼吸，甚至有一段好長時間失眠」。一年多來他隱藏自己，但由於感受到死因庭及周梓樂父親的努力，故決定出庭作證。
「當我接觸（周梓樂）爸爸時，很詫異，第一件事他很關心我，會否因此受到記者或不必要的滋擾」。崔家朗首次跟周梓樂父母見面時，「周媽媽一直坐我身旁，當我情緒波動，她拍一拍我膊頭，握一握我手」。他表示，出庭後他能以較平靜的心態重回事發地點，「我想這個真是死因庭過後的改變」。
首人自願上庭 證人：向周父周母交代周梓樂最後情況
事發當晚，停車場熙來攘往，不少人圍觀周梓樂被急救，不過最終僅得3人自願上庭。另一證人蒙偉傑說，坊間有「原告變被告」的先例，做證人可能反被控，最初為免影響妻兒生活而沒有出庭念頭，其後成為首名自願出庭的市民證人。
受訪當日，蒙偉傑重回事發的尚德停車場A，他說再踏足該處沒太大創傷，「因為做件事（出庭作供）係好事」，又說自己只有一個目的，就是向周梓樂父母交代周梓樂生前最後的情況。
除了出庭作證，蒙偉傑間中旁聽研訊，認為死因裁判官自行發現關鍵片段一事「觀感上好公道」。他認為法庭今次示範了教科書式的嚴謹調查，「原來仲可以咁公道去做，比較難得，就好似獨立調查咁」。
明報記者 艾博瑜 余卓祈
周梓樂死因庭．人物專訪：義務急救員：有力而無為 不值得獲周梓樂父親安慰