周梓樂死因庭．人物專訪｜義務急救員：有力而無為　不值得獲周梓樂父親安慰 (20:06)

一年多前，當時年僅16歲的曾朗軒在事發地為重傷的周梓樂急救，由「見佢手腳會郁、有咿咿呀呀」，到最終不治，曾朗軒覺得自己「見到生命的消逝」。事後一段時間，他不停睡覺來逃避，他說自己當時「有力而無為」，「雖然好多人說已做盡，但我會問，有沒有東西可做得更好？」但說不出具體是什麼。

去年11月底曾朗軒出庭作證後，周梓樂父親輕拍他膊頭。別人眼中溫暖的一幕，曾朗軒認為「好諷刺，要佢安慰番我」。他得不到紓解，「係更加辛苦，因為I don't deserve （我不值得）」。曾朗軒覺得是「一個由天堂跌落地獄的人」去安慰一個「只是重傷的人」，他再說一次「我真的不值得」。

庭上曾朗軒憶述當時摸出周梓樂有骨折、因腹腔反彈判斷他有內出血，語速快到記者要「摩打手」抄筆記。不過原來他出庭時好「淆底」，緊張得不敢直視研訊主任及裁判官。他閉上雙眼，「將整個人帶回去一年前」，「當自己摸到（周梓樂）」。

「作供一個多小時，覺得好漫長，好似講極都仲有好多問題，我覺得個人好震」。獲得裁判官讚賞，曾朗軒坦言是受寵若驚，「但彌補不到我『有力而無為』」。他說事件已刻印在心，只期望情緒會隨時間淡化。

約訪問時，曾朗軒特意向記者提出不想回到事發的尚德停車場A，又說此前曾回到該處做另一訪問，「自己看回照片，有點不知所謂，我覺得不該在那兒拍照」。

明報記者 艾博瑜 余卓祈

周梓樂死因庭．人物專訪：市民證人「一直隱藏自己」 出庭作證成療傷出路

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