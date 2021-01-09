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周梓樂死因研訊過程一覽【互動時間軸】 (20:40)

22歲科大男生周梓樂2019年11月在將軍澳尚德停車場墮斃，死因庭經過20多日聆訊後，今日（9日）陪審團以4比1裁定周梓樂死因存疑裁決。《明報》電子平台組製作互動時間軸綜合案件自2020年11月16日至2021年1月8日以來的報道。[可另開瀏覽器以互動時間軸看死因研訊過程：link.mingpao.com/66566.htm]

2021年1月9日　周梓樂死因存疑　陪審團4比1裁定　[詳情]

2021年1月8日　陪審員退庭商議　官引導可考慮周梓樂「非法被殺」、「死於意外」或「存疑裁決」　[詳情]

2021年1月7日　裁判官提陪審團勿預設立場　無證據顯示周梓樂參與示威　[詳情]

2021年1月7日　裁判官排除周梓樂從後被推下樓　[詳情]

2021年1月5日　家屬方結案陳辭：專家供辭推論意外墮下不穩妥　沒片段顯示周梓樂曾跨矮牆　[詳情]

2021年1月5日　警代表律師：若認為有延誤救援　罪魁禍首是物管公司　[詳情]

2021年1月4日　毒理專家：無證據顯示周梓樂曾中毒　血液體液樣本無驗出催淚彈胡椒噴霧山埃　[詳情]

2020年12月31日　周梓樂頭重傷　骨科醫生料意外墮下　手指無他人DNA遇襲機率小　[詳情]

2020年12月29日　專家列6原因　周梓樂或誤以為3樓矮牆外有行人路　[詳情]

2020年12月28日　專家稱周梓樂或自行走到矮牆　有人想襲撃周梓樂「幾乎無可能」　[詳情]

2020年12月28日　專家稱停車場2樓3樓望出街景視野大致一樣　[詳情]

2020年12月18日　庭上首用VR技術模擬尚德停車場環境　[詳情]

2020年12月17日　法醫：無迹象顯示周梓樂墮地前遇襲　手掌有傷不常見　[詳情]

2020年12月17日　醫生：未能判斷周梓樂墮樓前是否清醒　急救時陷昏迷或半昏迷　[詳情]

2020年12月17日　周梓樂一日兩次開腦手術　醫生稱藥物「殺手鐧」、「手術已做盡」　[詳情]

2020年12月16日　救護員到達後約8分鐘下車　[詳情]

2020件12月15日　警兩度函蘋果要求破解周梓樂iPhone不果　發現Chrome密碼冀助調查　[詳情]

2020件12月15日　周梓樂Telegram稱在停車場「食花生」　[詳情]

2020年12月14日　警破解iPad密碼　周梓樂案發時在Telegram發照片信息　[詳情]

2020年12月8日　消防處稱需時找律師 官押後研訊一周　官押後研訊一周斥不負責任：搵律師好難咩？　[詳情]

2020年12月4日　庭上首播疑似周梓樂墮樓片段　官：相信黑影就係梓樂跌落去　[詳情]

2020年12月3日　急症室醫生作供　推斷周梓樂墮樓前或不省人事　[詳情]

2020年12月3日　急症室醫生作供後與周梓樂父母互相拍肩　周父向醫生致謝　醫生着「保重」　[詳情]

2020年12月2日　閉路電視片見周梓樂曾反方向彈跳　[詳情]

2020年12月1日　閉路電視片段現閃光脗合發現周梓樂位置　專家將做實驗助證閃光來源　[詳情]

2020年11月30日　青年憶述周梓樂倒臥血泊庭上痛哭　街坊供稱現場聞「類似跌落嚟」聲音　[詳情]

2020年11月27日　送周梓樂往醫院救護員作供：不認為車輛阻路延誤救援　[詳情]

2020年11月26日　抹車工母女作供　見「有細路哥瞓係地下唔郁」　[詳情]

2020年11月26日　義務急救員：治理周梓樂時被叫離開　[詳情]

2020年11月26日　裁判官代周梓樂父母向義務急救員致謝　「當時照顧得梓樂好好」　[詳情]

2020年11月25日　消防隊目：停車場3樓消防喉被拉出　無火警迹象　聞到催淚煙　[詳情]

2020年11月25日　消防隊長供稱救護車於召喚後17分鐘到達　[詳情]

2020年11月24日　消防隊目：傷者手腳「撐下撐下」但沒意識　沒明顯創傷　[詳情]

2020年11月24日　消防員：周梓樂口罩滲血漿　眼耳口鼻有血　[詳情]

2020年11月23日　市民稱感覺周梓樂曾嘗試起身　[詳情]

2020年11月20日　小隊副指揮官：行動完仍不知尚德停車場有傷者　[詳情]

2020年11月19日　警認催淚彈頭降落停車場平台屬估計　發催淚彈時間以傳令員紀錄為準　[詳情]

2020年11月18日　路障阻消防車或延救治？警指揮官：有更高層次考慮　[詳情]

2020年11月18日　警稱無催淚煙在停車場　庭上播新聞片顯示停車場煙霧圍繞　[詳情]

2020年11月17日　父：曾囑「出去小心啲」　庭外籲提供資料 冀尋真相讓兒安息　[詳情]

2020年11月17日　警事發日向尚德停車場2樓3樓發射5枚催淚彈　[詳情]

2020年11月17日　警見義務急救員消防處理傷者　被指「唔好騷擾救人」遭要求離開　[詳情]

2020年11月16日　研訊第一日　周梓樂與父最後通訊　叮囑父關窗防催淚煙　父庭上一度哽咽　[詳情]

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