周梓樂死因研訊過程一覽【互動時間軸】 (20:40)

2021年1月9日 周梓樂死因存疑 陪審團4比1裁定 [詳情]

2021年1月8日 陪審員退庭商議 官引導可考慮周梓樂「非法被殺」、「死於意外」或「存疑裁決」 [詳情]

2021年1月7日 裁判官提陪審團勿預設立場 無證據顯示周梓樂參與示威 [詳情]

2021年1月7日 裁判官排除周梓樂從後被推下樓 [詳情]

2021年1月5日 家屬方結案陳辭：專家供辭推論意外墮下不穩妥 沒片段顯示周梓樂曾跨矮牆 [詳情]

2021年1月5日 警代表律師：若認為有延誤救援 罪魁禍首是物管公司 [詳情]

2021年1月4日 毒理專家：無證據顯示周梓樂曾中毒 血液體液樣本無驗出催淚彈胡椒噴霧山埃 [詳情]

2020年12月31日 周梓樂頭重傷 骨科醫生料意外墮下 手指無他人DNA遇襲機率小 [詳情]

2020年12月29日 專家列6原因 周梓樂或誤以為3樓矮牆外有行人路 [詳情]

2020年12月28日 專家稱周梓樂或自行走到矮牆 有人想襲撃周梓樂「幾乎無可能」 [詳情]

2020年12月28日 專家稱停車場2樓3樓望出街景視野大致一樣 [詳情]

2020年12月18日 庭上首用VR技術模擬尚德停車場環境 [詳情]

2020年12月17日 法醫：無迹象顯示周梓樂墮地前遇襲 手掌有傷不常見 [詳情]

2020年12月17日 醫生：未能判斷周梓樂墮樓前是否清醒 急救時陷昏迷或半昏迷 [詳情]

2020年12月17日 周梓樂一日兩次開腦手術 醫生稱藥物「殺手鐧」、「手術已做盡」 [詳情]

2020年12月16日 救護員到達後約8分鐘下車 [詳情]

2020件12月15日 警兩度函蘋果要求破解周梓樂iPhone不果 發現Chrome密碼冀助調查 [詳情]

2020件12月15日 周梓樂Telegram稱在停車場「食花生」 [詳情]

2020年12月14日 警破解iPad密碼 周梓樂案發時在Telegram發照片信息 [詳情]

2020年12月8日 消防處稱需時找律師 官押後研訊一周 官押後研訊一周斥不負責任：搵律師好難咩？ [詳情]

2020年12月4日 庭上首播疑似周梓樂墮樓片段 官：相信黑影就係梓樂跌落去 [詳情]

2020年12月3日 急症室醫生作供 推斷周梓樂墮樓前或不省人事 [詳情]

2020年12月3日 急症室醫生作供後與周梓樂父母互相拍肩 周父向醫生致謝 醫生着「保重」 [詳情]

2020年12月2日 閉路電視片見周梓樂曾反方向彈跳 [詳情]

2020年12月1日 閉路電視片段現閃光脗合發現周梓樂位置 專家將做實驗助證閃光來源 [詳情]

2020年11月30日 青年憶述周梓樂倒臥血泊庭上痛哭 街坊供稱現場聞「類似跌落嚟」聲音 [詳情]

2020年11月27日 送周梓樂往醫院救護員作供：不認為車輛阻路延誤救援 [詳情]

2020年11月26日 抹車工母女作供 見「有細路哥瞓係地下唔郁」 [詳情]

2020年11月26日 義務急救員：治理周梓樂時被叫離開 [詳情]

2020年11月26日 裁判官代周梓樂父母向義務急救員致謝 「當時照顧得梓樂好好」 [詳情]

2020年11月25日 消防隊目：停車場3樓消防喉被拉出 無火警迹象 聞到催淚煙 [詳情]

2020年11月25日 消防隊長供稱救護車於召喚後17分鐘到達 [詳情]

2020年11月24日 消防隊目：傷者手腳「撐下撐下」但沒意識 沒明顯創傷 [詳情]

2020年11月24日 消防員：周梓樂口罩滲血漿 眼耳口鼻有血 [詳情]

2020年11月23日 市民稱感覺周梓樂曾嘗試起身 [詳情]

2020年11月20日 小隊副指揮官：行動完仍不知尚德停車場有傷者 [詳情]

2020年11月19日 警認催淚彈頭降落停車場平台屬估計 發催淚彈時間以傳令員紀錄為準 [詳情]

2020年11月18日 路障阻消防車或延救治？警指揮官：有更高層次考慮 [詳情]

2020年11月18日 警稱無催淚煙在停車場 庭上播新聞片顯示停車場煙霧圍繞 [詳情]

2020年11月17日 父：曾囑「出去小心啲」 庭外籲提供資料 冀尋真相讓兒安息 [詳情]

2020年11月17日 警事發日向尚德停車場2樓3樓發射5枚催淚彈 [詳情]

2020年11月17日 警見義務急救員消防處理傷者 被指「唔好騷擾救人」遭要求離開 [詳情]

2020年11月16日 研訊第一日 周梓樂與父最後通訊 叮囑父關窗防催淚煙 父庭上一度哽咽 [詳情]