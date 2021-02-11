樂隊Boyz Reborn主音管激光筆罪脫　官：警處理證物不妥未能證明會作非法用途 (18:21)

被告學生陳華斌（19歲），控罪指他於2019年10月6日在大埔道56號後巷管有一支激光筆，意圖將其用作任何非法用途使用。

張官在裁決時指出，爭議點在於被告是否管有激光筆。張官表示，第三控方證人、警員13989曾將證物存放於辦公室的私人桌上，雖稱有關櫃桶有上鎖，但未有記錄在供詞上。第五控方證人偵緝警員9344接手證物後，一度將證物放在警署一房間內8天，惟事隔一年後才於庭上首次提及。張官形容情況不理想，強調《警察通例》有嚴格指引處理證物，明白警員工作量大，但亦不能因此而降低刑事定罪標準。

張官續稱，從片段可見，當日西洋菜北街有大量白煙，有大量市民逃離，部分身穿黑衣，但其他大部分都是普通裝束，明顯不是參與示威的人。雖然被告當日身穿黑衣，背包亦有保護裝備，但當日他並無戴上，激光筆亦放在背包中，而非可直接取得到的褲袋中。張官續稱，被告為青年樂隊主音成員，稱自己需以激光筆作表演，而控方未能推翻或反駁其說法，認為即使被告管有激光筆，亦並非必然有意圖作非法用途，故裁定罪名不成立。

裁決後，陳華斌的好友和樂隊成員上前與他擁抱和拍膊頭打氣。陳華斌在庭外感謝法庭的公正判決，又說自己即使脫罪，香港仍有很多不公義的事情，勉勵香港人「不要放棄爭取所相信的自由、人權和民主」。

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