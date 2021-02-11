新冠肺炎｜醫管局：去年3至12月共27孕婦確診　下周二起有限度恢復陪產服務 (17:34)

歐陽錦全稱，所有產母入院前須進行篩查，而陪產者須提供3日內陰性檢測試結果才可陪產，惟不可以是正在檢疫及隔離者。他建議，陪產者在孕婦「足月」時，可開始定期做檢測以作準備，進入產房時，必須沒有發燒、佩戴外科口罩，以及穿著保護袍。

歐陽錦全表示，此做法是要平衡對產婦生育過程的好處，以及控制感染的風險。他亦指出，各項預防措施下，因陪產引致院內感染的機會很低，而在疫情初期亦有提供陪產服務，只是後來因疫情嚴重方暫停。

他提醒雖沒證據顯示孕婦感染的風險特別高，但孕婦應特別小心，盡量避免到人多的地方，以及時刻保持社交距離及注意個人衛生。若感到不適，應該盡早求醫。

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