新冠肺炎｜醫管局：去年3至12月共27孕婦確診　下周二起有限度恢復陪產服務 (17:34)

醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全今（8日）在新型冠狀病毒疫情記者會表示，去年3至12月共有27名孕婦確診，並在公立醫院治療，當中18人已在公立醫院分娩，醫管局亦已為該18名孕婦所產的嬰兒做檢測，結果全為陰性。醫管局將於下周二（12日）起有限度恢復陪產服務，孕婦及陪產者均需做檢測或預先提供陰性檢測結果。
歐陽錦全稱，所有產母入院前須進行篩查，而陪產者須提供3日內陰性檢測試結果才可陪產，惟不可以是正在檢疫及隔離者。他建議，陪產者在孕婦「足月」時，可開始定期做檢測以作準備，進入產房時，必須沒有發燒、佩戴外科口罩，以及穿著保護袍。
歐陽錦全表示，此做法是要平衡對產婦生育過程的好處，以及控制感染的風險。他亦指出，各項預防措施下，因陪產引致院內感染的機會很低，而在疫情初期亦有提供陪產服務，只是後來因疫情嚴重方暫停。
他提醒雖沒證據顯示孕婦感染的風險特別高，但孕婦應特別小心，盡量避免到人多的地方，以及時刻保持社交距離及注意個人衛生。若感到不適，應該盡早求醫。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介