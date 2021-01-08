警拘3湖南賊涉油尖警區至少11宗爆竊案　涉款70萬元 (16:12)

油尖警區刑事調查總督察楊新邦表示，今年首7日油尖警區內發生4宗同類爆竊案，賊人主要針對外牆有水管或棚架的住宅大廈，攀爬到低層單位外破窗而入搜掠，得手後再沿原路爬回地面逃去。

警方翻查閉路電視後鎖定目標人物，油麻地分區特遣隊昨日凌晨4時許於南京街截獲該名爆竊匪，在其身上搜出老虎鉗、鐵銼及手套等爆竊工具，以涉嫌爆竊及外出時攜有盜竊工具拘捕該男子。

警方其後搜查其寓所，起回4宗案件中部分失物，包括相機、現金等，以及賊人犯案時所穿衣物。警方又於另一賓館房間拘捕兩名非法入境的男子，涉嫌協助爆竊匪處理賊贓。

被捕3名男子（43至50歲）同為湖南人，其中爆竊匪於上月取得行街紙。據悉，該爆竊匪另涉自2019年中至今於油尖警區發生的9宗住宅及2宗非住宅爆竊案，失物有現金、金器、手機、手表等，總值達70萬，單一最高損失金額達40萬元。

楊新邦稱警方另搜獲4個女裝名牌手袋、2隻手表、金器、他人的衣物等，相信賊人較早前從不同案件取得，呼籲市民提供資料。