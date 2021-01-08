新冠肺炎｜今增45確診　22宗源頭不明　增3大廈須強制檢測 (16:34)

截至今日（8日）凌晨零時，本港新增45宗新型冠狀病毒確診個案，42宗屬本地感染，當中22宗為源頭不明，20宗與早前個案相關；其餘3宗為輸入個案。今日初步陽性個案約40多宗。
今日新增3幢大廈須強制檢測：
．啟晴邨欣晴樓：兩單位兩個案，樓層、單位號碼均不相同
．大圍美田邨美秀樓：兩單位兩個案，樓層、單位號碼均不相同
．新填地街26號，涉及3單位，今日增一宗新個案為源頭不明，與其中一早前確診單位同層
源頭不明個案中，患者包括一名浸會醫院門診護士（個案9138），1月3日流鼻水，1月6日發燒，同日最後上班。患者工作期間曾替3名病人做檢測，其間有穿著整齊個人防護裝備，該3人的檢測結果均為陰性。院方進行接觸追蹤後，暫未有人被列作密切接觸者。
彩雲（二）邨豐澤樓今增3初步確診，來自同一家庭，昨（7日）透過強制檢測發現。3名患者分別在1月6及7日出現病徵，衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲即使病徵輕微者，也應盡早接受檢測，避免家居傳播。
另外，將軍澳–藍田隧道地盤群組增4宗確診，當中3宗為患者家屬，1宗為工作人員，群組累計錄得32宗個案。
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