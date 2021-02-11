載警員個人資料「香港編年史」網站無法連線　消息：警方國安處首引用《港區國安法》封網 (20:13)

警方回應說，不評論個別個案。根據《港區國安法》第43條及其實施細則附表四，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生的電子信息作出禁制行動。警方採取任何行動，會按實際情況，依法處理。

本報向上述四個網絡供應商查詢，是否應警方要求封鎖網站，其中香港寬頻指出，該公司沒有封鎖其寬頻用戶連線至該網站。PCCW回應表示沒有評論。本報嘗試登入該網站，只能載入首頁，當嘗試進入其他頁面時，則顯示「Error502」的錯誤信息。

香港互聯網供應商協會主席葉旭暉表示，暫時未證實有香港互聯網供應商封鎖香港編年史的網頁，而根據Cloudflare，香港和外地都未能登入該網站，似乎是網頁的主機出現問題，目前需先待主機修理好，才知道網絡供應商是否有封閉該網站。