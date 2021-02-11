付國豪機場遇襲案　3人暴動等罪成判囚4年3個月至5年半　官︰令世界質疑香港是否安全 (15:59)

首被告兼職侍應賴雲龍（20歲）、次被告無業畢慧芬（23歲），以及第三被告兼職司機及建築工人何家樂（30歲）被裁定暴動罪、襲擊致造成身體受傷害罪罪成；畢慧芬另被裁定非法禁錮罪罪成。另外，賴雲龍承認一項普通襲擊罪及一項阻礙公職人員執行職務罪，何家樂則承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

法官李慶年判刑時指出，本案是一宗嚴重的暴動集結案，而情節屬「中度罪責」，當中示威者沒有預謀，主要涉及約40人，歷時約50分鐘，沒人使用致命武器，即旗杆、雨傘、水樽、激光筆等物品，但當時有數十人因對事主付國豪的身分有質疑，而對付國豪進行禁錮、侮辱、謾罵、毆打等濫用私刑式的不文明行為，除令付國豪有「50分鐘的驚憟」，亦令公眾感痛心和失望。

李官稱，雖然案發地點為機場，遠離市區和民居，但機場同時為香港通往世界的窗口，是其中一個地標，因此本案結果除令付國豪受傷、令香港人心傷及蒙羞，亦令世界質疑香港是否仍然安全，令香港人建立和平示威之都的聲譽被即時摧毁。

李官認為，激進示威者當時「被狂莽征服理智，行為瘋狂」，除繼續襲擊已倒地的付國豪及阻礙救護員拯救他，亦幾乎波及時任立法會議員郭家麒及張超雄等前來勸阻的人，比一般街頭的暴動案嚴重，因此示威者無疑是極具挑撥性、侮辱性和侵略性，作出嚴重擾亂社會秩序的行為。

因此，李官衡量各被告在案中的角色及其他罪行後，判賴雲龍監禁5年3個月；畢慧芬監禁4年3個月，當中3年與服刑中的刑期分期執行；何家樂則監禁5年半。

商業罪案調查科偽鈔組高級督察張文翰歡迎法庭裁決，稱警方會繼續調查事件，不排除拘捕更多人。對於案中第四被告黃逸豪（29歲）被裁定非法集結罪、非法禁錮罪名不成立，張文翰表示會與律政司研究判辭，考慮是否上訴。

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