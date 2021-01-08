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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (13:06)

本港周四（2021年1月7日）新增33宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月1日至7日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月6日報道：港今增33確診5源頭不明 逾30初步陽性

○油尖旺區

圓方

家樂坊

朗豪坊

豪畔酒店

雅蘭中心1期

荷李活商業中心

德昌商業大廈 譚仔雲南米線

○深水埗區

石硤尾商場

曼坊 意樂餐廳

北河街市政大廈

保安道市政大廈

幸福商場 包點先生

元州商場 皇冠冰室

青山道305號 翠河餐廳

元州街77-79號 綠林甜品

○觀塘區

德田街市

大本型 客家好棧

秀茂坪商場 小洋蔥

○九龍城區

繽紛購物城

翔龍灣廣場 喜盈樓

8度海逸酒店 8度餐廳

民泰街43號 金坊泰國美食

北帝街28號A 煌興火鍋菜館

土瓜灣市政大廈暨政府合署

何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店、大快活

○黃大仙區

竹園廣場

樂富廣場 名苑酒家

彩虹道街市及熟食中心

○東區

公主大廈 知粥嘗樂

○灣仔區

灣仔街市

○葵青區

青衣城

活@KCC 龍皇酒家

○元朗區

朗屏商場

天晴商場 美心MX

○屯門區

新都商場

屯門市廣場1期 霸嗎拉麵

○大埔區

昌運中心 滿腹食堂

○沙田區

美田商場 新城餐廳

○西貢區

將軍澳廣場

將軍澳中心 穴の酒販

萬年街87-89號 全記海鮮菜館

○離島區

香港國際機場一號客運大樓 Delifrance

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月7日）

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