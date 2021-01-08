新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (13:06)

本港周四（2021年1月7日）新增33宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月1日至7日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月6日報道：港今增33確診5源頭不明 逾30初步陽性
○油尖旺區
圓方
家樂坊
朗豪坊
豪畔酒店
雅蘭中心1期
荷李活商業中心
德昌商業大廈 譚仔雲南米線
○深水埗區
石硤尾商場
曼坊 意樂餐廳
北河街市政大廈
保安道市政大廈
幸福商場 包點先生
元州商場 皇冠冰室
青山道305號 翠河餐廳
元州街77-79號 綠林甜品
○觀塘區
德田街市
大本型 客家好棧
秀茂坪商場 小洋蔥
○九龍城區
繽紛購物城
翔龍灣廣場 喜盈樓
8度海逸酒店 8度餐廳
民泰街43號 金坊泰國美食
北帝街28號A 煌興火鍋菜館
土瓜灣市政大廈暨政府合署
何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店、大快活
○黃大仙區
竹園廣場
樂富廣場 名苑酒家
彩虹道街市及熟食中心
○東區
公主大廈 知粥嘗樂
○灣仔區
灣仔街市
○葵青區
青衣城
活@KCC 龍皇酒家
○元朗區
朗屏商場
天晴商場 美心MX
○屯門區
新都商場
屯門市廣場1期 霸嗎拉麵
○大埔區
昌運中心 滿腹食堂
○沙田區
美田商場 新城餐廳
○西貢區
將軍澳廣場
將軍澳中心 穴の酒販
萬年街87-89號 全記海鮮菜館
○離島區
香港國際機場一號客運大樓 Delifrance
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月7日）
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