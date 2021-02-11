小學教師林麗棠校內墮斃　精神科醫生：曾透露工作壓力使情緒低落　家人：以結束生命喚醒關注 (14:55)

東華三院李東海小學教師林麗棠的死因庭今（8日）進入第8天研訊，精神科醫生作供稱，林麗棠2018年覆診過4次，其中一次曾透露被校長責罵致持續情緒低落。家屬代表律師稱，由於學校管理和文化出現很多問題，才引致今次事件，批評前校長羅婉儀沒有承擔校長應有的責任，東華三院亦沒有制衡校長的機制。
葵涌醫院精神科醫生陳卓姿供稱，林麗棠一直有就抑鬱症覆診，並於2018年5月首次接見事主，事主透露被校長責罵，工作壓力令她持續情緒低落，影響食慾及睡眠。但事主不想請假，故陳卓姿只向事主處方抗焦慮藥。事主之後分別覆診過3次，情緒穩定，沒有輕生念頭，亦沒有提及與校長的關係。
家屬代表大律師沈士文陳辭指出，毋庸置疑這是與工作問題有關的自殺事件，事主事發前曾作出多次求救，包括向同事哭訴、親赴東華總部求助等，「但可惜呢啲呼喊嚟得太遲」。他說，庭上有證人自覺應為事件負上部分責任，反問「係咪有人欠缺自省能力？過咗20個月仍想搵藉口推卸責任？」
他續稱，學校強調尊重，但不同教師均稱不受羅婉儀尊重，是很大的諷刺；認為羅婉儀因事主漏發通告而要求對方辭職是不合比例，在事前事後都沒有負起校長領導責任，總結學校管理和文化出現很多問題才引致今次事件。
沈士文又批評，東華三院學務主任周志堅接見事主前後致電羅婉儀做法，「竟然叫隻狼去關顧番隻羊」。另外，東華三院沒有效制衡校長的機制，法團校董會失去作用，亦是事件主因。
沈士文其後朗讀家屬的信件，信中稱林麗棠是一位盡責的老師，從未因情緒病影響工作表現，但遺憾其付出得不到校方認同和支援，更換來不斷的踐踏，以致她最後選擇以結束生命去喚醒對學校的關注。家屬希望，社會能重新檢視老師的職責，是否需花有限時間處理行政事宜；認真處理學校的管理文化及投訴機制，以及加強對情緒病患者在職場上的支援。
小學教師林麗棠校內墮斃 死因研訊：
東華三院學務總主任曾接對校長投訴 認未有意識問題嚴重（1月6日）