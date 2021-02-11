佔旺女村長等3人暴動罪成　官批律政司上訴始積極表態　「煽惑他人仇恨下級法官」 (14:30)

案件押後下午判刑。辯方為首被告賴雲龍（20歲）求情時提及，事件對公眾的滋擾及社群影響不大，因事發時機場早已停擺。法官李慶年隨即說，當時《蘋果日報》的網上直播有網民留言「呢啲香港嘅青年嚟㗎？」，又稱事件傷透香港人的心，「香港係和平之都嚟㗎嘛，搞亂晒啲嘢」。

辯方稱次被告畢慧芬（23歲）有腦部病患，令她比較衝動及容易受煽動，希望能給予減刑。

李官表示，上訴庭有案例指出，社運案件判刑須考慮對社群影響，若他接納辯方此說法，「我就真係錯到無可再錯」，稱「你都知而家基層法官嘅情況幾咁嚴峻㗎啦」、「陣間又有啲政客話要司法改革」。

李官引述一宗案例及畢慧芬另一宗正服刑的社運案件判刑，稱須考慮腦部病患與犯案的結果，同時重犯有加刑因素，多次着控方就此陳辭給予意見。

不過，控方僅表示同意李官可參考該兩案，並表示控方須遵守律政司的檢控守則，難以提供更多協助。李官隨即指律政司在傳統上不會就刑期範圍提供意見，卻在案件上訴時如此積極陳辭，質疑「點解唔畀我地（原審法官）拿捏得準確啲？咁咪唔會畀人有組織煽惑他人仇恨法官」，並指律政司「一塊鐵板咁，都唔知邊個要改革」。

第三被告何家樂（30歲）另承認前年8月25日在其車上管有摺刀、彈射器連同彈珠、伸縮棒和兩支激光筆，李官表示何家樂當時車內仍有防毒面罩、戰術背心等物品，猶如一個「小型軍火庫」，直言擔心他是「核心暴力分子」。辯方回應證據上沒有顯示他曾使用該些物品。

其他報道：15歲少年襲警判感化律政司上訴 上訴庭：判刑明顯過輕押後至月底判刑

其他報道：政府公布「大灣區青年就業計劃」 2000名額月薪1.8萬元 港府津貼10萬元最長18個月

其他報道：屯門垃圾站L字鐵墜下 工人頭部遭擊中重創昏迷送院