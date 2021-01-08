15歲少年襲警判感化律政司上訴　上訴庭：判刑明顯過輕押後至月底判刑 (14:17)

現年16歲的少年被控去年10月7日，在屯門青山公路新墟與鄉事會路交界襲擊警員X。辯方早前求情指出，感化報告提到本案屬「擲界」案件，但因被告初犯和獲家人支持，最終建議感化令。原審裁判官葉啟亮最終接納有關建議，並告誡少年「每個人都畀晒機會，你唔珍惜嘅話，好快會再見。」

律政司一方今表示，整個路段當日出現示威和堵路情況，警員亦在被告身上搜出保護裝備，認為被告有備而來。律政司一方指出，涉案的槌長達32厘米，屬具殺傷力武器，警員今次沒受嚴重傷害純屬幸運，加上襲警罪一般量刑起點為即時監禁，認為原審裁判官沒充分考慮判刑原則，低估本案的嚴重性。

被告一方則表示，被告當日正在逃跑，至警員逮捕他才揮動槌，認為被告並非有目的地襲擊警員，惟法官潘敏琦指出，被告「一而再再而三」揮槌，亦並非不知道警員的身分，又質疑辯方在原審階段提出被告當時正在回家，被告卻向感化官承認參與和平示威，有關情況「算唔算有悔意？點樣彰顯畀法庭睇有悔意？」

潘官續指出，法庭需在更生和阻嚇效果之間取得平衡，感化令的「完滿成功」亦需被告洞察自己犯錯，同時願與家人向感化官合作，惟感化報告顯示，被告母親認為兒子受社會和政治氣氛影響下參與社運，亦不願接受家人的建議，認為被告的家人根本無法控制他。