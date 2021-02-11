政府公布「大灣區青年就業計劃」　2000名額月薪1.8萬元　港府津貼1萬元最長18個月 (13:43)

根據計劃，任何在香港及大灣區內地城市均有業務的企業都可申請參與，提供職位空缺。參加企業須在香港按照香港法例聘請合資格畢業生，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。計劃共提供2000個名額，當中約700個專為創科職位而設。政府會按每名獲聘畢業生向企業發放每月1萬元津貼，為期最長18個月。

有意欲申請計劃下職位的青年須為香港居民，可合法在港受僱工作，並持有在2019至2021年由香港或香港以外的院校頒授的學士或以上學位，在計劃下受聘可獲得不低於18,000港的月薪。

如有關職位與創科相關，則合資格的畢業生除須符合前述的條件外，亦必須持有與科學、科技、工程或數學學科相關的學位。他們在受聘後須分別在香港及大灣區內地城市各工作6至12個月。

勞工處聯同創新及科技局已就計劃成立秘書處，負責處理企業申請和發放津貼。有興趣參與的企業可透過計劃的專屬網站了解詳情及登記。計劃下的職位空缺經勞工處和創新及科技局處理和審批後，將上載至該網站供有意申請的合資格畢業生瀏覽。

勞工及福利局長羅致光昨（7日）於立法會表示，計劃將提供2000個職位，當中大約700個屬創科類別，政府劃一提供1萬元津貼，每個職位的最低月薪為1.8萬元，相信薪酬合理及有吸引力。而本港青年最快可於今年4月開工。羅致光又表示，政府曾與不同企業接觸，反應相當良好，有信心2000個名額可用完。

「大灣區青年就業計劃」網站

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