35+大搜捕｜譚惠珠：有證據顯示初選意圖顛覆國家政權　張達明：警旨在沒收旅遊證件 (12:28)

警方日前拘捕參與「35+初選」的53人，指他們涉嫌顛覆國家政權。基本法委員會副主任譚惠珠表示，「35+初選」揚言要在立法會取得過半數議席後否決財政預算案，表面上有足夠證據顯示其意圖組織及策劃顛覆國家政權行為；港大法律學院首席講師張達明則質疑警方是次拘捕行動的目的，認為是想沒收有關人等的旅遊證件，以及製造寒蟬效應。
譚惠珠今日（8日）接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，若他們在國安法生效後停止所有行動，便不會被追究，惟最終初選如常舉行。她強調初選本身並不違法，但觀乎「35+」由頭開始一步一步的目的，有參選人簽署聲明同意在取得35+後要否決財政預算案，過程已表明了其意圖，而初選則是其中一步。她又稱，議員在立法會上否決議案並非違法，但在參選前揚言否決議案，意圖製造憲制危機、政府停止運作及迫使特首下台則屬犯法。
港大法律學院首席講師張達明今日在商台節目則質疑，警方是次拘捕行動目的是想沒收有關人等的旅遊證件，以及製造寒蟬效應，預料部分被捕者或不會被起訴。
張達明表示，自《港區國安法》通過後，政府很多決定已超越他對普通法的理解範圍。他指出，依照國際標準及符合香港的規定，國家安全條例不應以言入罪，而是一定要符合涉及使用武力或威嚇使用武力的原則。
35+大搜捕 相關報道：
大搜捕53人陸續保釋 扣旅遊證件 戴耀廷：信港人逆風而行 黃之鋒譚得志涉顛覆獄中被捕