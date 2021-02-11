35+大搜捕｜譚惠珠：有證據顯示初選意圖顛覆國家政權　張達明：警旨在沒收旅遊證件 (12:28)

譚惠珠今日（8日）接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，若他們在國安法生效後停止所有行動，便不會被追究，惟最終初選如常舉行。她強調初選本身並不違法，但觀乎「35+」由頭開始一步一步的目的，有參選人簽署聲明同意在取得35+後要否決財政預算案，過程已表明了其意圖，而初選則是其中一步。她又稱，議員在立法會上否決議案並非違法，但在參選前揚言否決議案，意圖製造憲制危機、政府停止運作及迫使特首下台則屬犯法。

港大法律學院首席講師張達明今日在商台節目則質疑，警方是次拘捕行動目的是想沒收有關人等的旅遊證件，以及製造寒蟬效應，預料部分被捕者或不會被起訴。

張達明表示，自《港區國安法》通過後，政府很多決定已超越他對普通法的理解範圍。他指出，依照國際標準及符合香港的規定，國家安全條例不應以言入罪，而是一定要符合涉及使用武力或威嚇使用武力的原則。

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