天氣｜天文台料明早市區最低氣溫約7度　新界再低兩三度 (16:30)

【16:30】寒冷天氣警告、紅色火災危險警告現正生效。冬季季候風正為廣東沿岸地區帶來寒冷的天氣，今日（8日）下午本港大部分地區氣溫維持在10度或以下。
本港地區今晚及明日（9日）天氣預測：天氣嚴寒，大致多雲。明早市區最低氣溫約7度，新界再低兩三度。明日日間部分時間天色明朗及非常乾燥，最高氣溫約12度，吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望周日（10日）至下周中期持續寒冷及乾燥，下周二（12日）、周三（13日）大致天晴。
【07:40】寒冷天氣警告現正生效。早上7時40分，天文台錄得氣溫8.3度，相對濕度62%。大帽山今晨最低氣溫低至-2.5度。[大帽山結霜‧多圖]
冬季季候風正為廣東沿岸地區帶來寒冷的天氣。本港今早氣溫普遍較昨日低8至9度。預測今日大致多雲，天氣寒冷。日間短暫時間有陽光及非常乾燥。最高氣溫約12度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地吹強風。展望寒冷及乾燥的天氣持續至下周中期。下周初漸轉晴朗。
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