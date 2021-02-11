周梓樂死因庭｜陪審員退庭商議　官引導可考慮周梓樂「非法被殺」、「死於意外」或「存疑裁決」 (10:22)

裁判官高偉雄表示，經深思後可給予「非法被殺」選項。不過，他稱要達成此裁決，陪審員在考慮所有間接及環境證供後只可得出「唯一無可抗拒的推論」。裁判官稱，根據醫生及法醫證供，周梓樂非法被殺唯一可能，是有人將他的頭固定在平面，然後用大型鈍物如磚頭襲擊其頭部右方，再將他拋下肇事停車場2樓，同時確保他頭身同時着地，而頭部着地點與襲擊位置一致。同時，行兇者必須計算到閉路電視盲點及短時間內清理現場。

裁判官給予第二選項為「死於意外」，即陪審員接納周梓樂誤以為3樓與2樓外圍一樣有行人路而跨過矮牆。裁判官稱此裁決只需考慮「相對可能性」，即意外比其他情況可能大就可達成。

裁判官亦稱，如陪審員認為庭上沒有進一步證供揭示死亡情況，即不知為何周梓樂由2樓高層走上3樓後墮下，或完全不知他何時何地受傷，可達成「存疑裁決」。裁判官強調此選項不理想。

裁判官指示陪審員要首先考慮周梓樂是否死於「非法被殺」，再考慮是否「死於意外」，如果最後無法得到結論，才可以作出「存疑裁決」。裁判官形容3個裁斷選項為「三部曲」，要求陪審員逐步商議，不可以有預設立場。

至於陪審員建議，裁判官表示建議旨在防止類似的死亡事件再發生，「縱使調查有不足之處，都唔係陪審團建議」。裁判官又說，無證供顯示周梓樂受到催淚彈污染而感不適，雖然案發日前後有相近的情況，但陪審員應該集中當日情況。

周梓樂死因庭 相關報道：

警代表律師：若認為有延誤救援 罪魁禍首是物管公司（2021年1月5日）

家屬方結案陳辭：專家供辭推論意外墮下不穩妥 沒片段顯示周梓樂曾跨矮牆（2021年1月5日）

毒理專家：無證據顯示周梓樂曾中毒 血液體液樣本無驗出催淚彈、胡椒噴霧或山埃（2021年1月4日）