35＋大搜捕｜黃碧雲表震驚稱國安法被濫用打壓異見　岑子杰批警拘反對派荒謬 (22:12)

與黃碧雲同時間離開油麻地警署的社民連副主席岑子杰批評警方「不問派別」拘捕反對派是荒謬，「除咗朝鮮、以前新加坡，有咩嘢世界，可以將所有反對派拎入去困幾十個鐘？」，並稱「拉我不荒謬，拉黃碧雲才荒謬」。

獲釋離開西區警署的荃灣區議員岑敖暉表示，對罪名感到荒謬，「話我或這53名港人，僅僅參加初選，打算參選2020年本應存在的立法會選舉，這件事本身就顛覆國家政權」。他批評政權要求港人將事情顛倒去思考，「這才是大搜捕的最大目的。」

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠表示，被扣留期間不斷反問自己：「作為一個香港人，我為何會被控顛覆國家政權罪行，究竟我有無這種意圖，有無這種能力去做這件難以想像的事情？」他對被捕感突然，但因不清楚案情，難評論警方拘捕的用意。

美籍人權律師兼民主動力司庫關尚義（John Clancey）今凌晨已獲釋，他稱由於案件仍在調查，難以作出回應，但寄語港人繼續為民主及人權努力。

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