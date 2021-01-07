男教師涉襲警受審　被襲警稱認不出同僚　官：無Number梗係認唔到 (19:52)

被告陳睿懿（27歲）被指稱於2019年9月8日，在港鐵銅鑼灣站F1出口外襲擊在正當執行職務的警員14212。

警員14212趙金供稱，當晚見一身穿藍短袖上衣的男子大叫「黑社會」、「黑警死全家」等口號，在場的人和應，其間看見一名軍裝警員欲搭該男子膊頭，男子突然轉身，從渣甸坊行人路向希慎廣場跑，他追截12米後用雙手捉男子的腰側，其間失平衡，雙雙倒地，男子背向地、面向天，兩人身貼身，趙金壓住男子，對方不斷掙扎，其間男子用右拳頭打趙金左邊面一下，導致其面部紅痛。

辯方盤問趙金時指出，被告打中他什麼部位，趙金先稱是左眼顴骨位置，後改稱顴骨和眼角之間，又稱兩處都有傷。至於被告用拳頭哪一部分擊中他，趙金表示不清楚。

被襲警認寫錯口供「我學歷低寫得差」

另趙金曾供稱「軍裝警想搭住男子膊頭」，惟趙金在供辭上稱「搭到膊頭」，辯方質疑「搭住可解無掂到，呢個係你對中文嘅理解？」，趙金回應「我寫錯咗，我承認」。辯方又稱，趙金於案發時已當警員8年，寫口供是「家常便飯」，趙金表示同意，又說「因為我學歷低，所以寫得差」。案件押後至2月10日再訊。